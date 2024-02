Serie D. Emilio Dierna ci crede: "Sfida molto delicata»

È il momento del derby della Maremma. In una giornata in cui il calendario propone un altro bel match come quello tra Tau Altopascio e Livorno, la gara di cartello del girone E di Serie D mette di fronte Grosseto e Follonica Gavorrano, che si sfideranno allo stadio Zecchini di Grosseto. Una sfida di alta classifica, considerando che la graduatoria vede al momento la formazione biancorossoblù in seconda posizione a quota 41 – dietro solo alla Pianese, che rimane a 44 – e il Grosseto in sesta posizione a quota 38 a pari merito con il Livorno, a un punto da Seravezza e Tau. Una storia farcita da tante sfide tra le due compagini principi del calcio maremmano. Le ultime due stagioni hanno comunque visto confronti serrati in campo, a partire da quello del girone di andata giocato al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, dove è arrivato un pareggio per 1-1 al termine di una gara equilibrata. Sbloccata dal Grosseto al primo minuto di gioco con Arcuri e pareggiata da Lo Sicco su calcio di punizione all’11 della ripresa. In favore del Follonica Gavorrano il doppio confronto della scorsa stagione: se all’andata il match dello Zecchini terminò con uno scialbo 0-0 nonostante una leggera prevalenza territoriale dei biancorossoblù, al ritorno in via Morandi il match terminò con un bel 2-1 in favore del team del presidente Paolo Balloni. Non mancheranno inoltre gli ex da entrambe le parti: tra questi il capitano biancorossoblù Emilio Dierna, che in settimana ha suonato la carica. "Quella con il Grosseto è una partita che si prepara da sola – ha detto –. È una squadra importante che ha cambiato allenatore. Portiamo rispetto per i valori della rosa, come facciamo con tutte. Quella dell’andata era stata una partita che aveva dato "il la" a risultati positivi, anche questa volta dovrà essere una gara che riporterà entusiasmo e consapevolezza. Ci alleniamo sempre al massimo, il mister e lo staff lavorano bene, la società merita cose importanti, quindi speriamo di riuscire a dare qualche soddisfazione".