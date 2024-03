Serie D. Fezzanese, la vittoria del cuore: "Bravi a mantenere la calma»

Tre passi avanti verso la salvezza quando si comincia a vedere all’orizzonte la fine del campionato. C’è soddisfazione in casa Fezzanese all’indomani del vittorioso match sul Chieri. "Siamo stati bravi a non perdere calma e concentrazione dopo lo svantaggio iniziale – commenta il tecnico Cristiano Rolla – lavorando dentro la partita con la giusta intensità e buona tecnica, soprattutto nel reparto avanzato dove abbiamo ritrovato la giusta serenità negli ultimi sedici metri. Questa vittoria ci dà la spinta giusta e consapevolezza delle nostre qualità sapendo che non possiamo mai permetterci di abbassare la guardia". Un successo arrivato in rimonta per 3-1 dopo lo svantaggio iniziale subito in avvio su rigore. Fezzanoti che dimostrano carattere e personalità reagendo immediatamente pareggiando prima con Mariotti, poi trovano il gol del sorpasso con Gabelli su rigore e successivamente arrotondano il punteggio con un bel gol del giovane Fiori. Tre punti meritati al termine di un’ottima prestazione da parte dei verdi, che mancavano di pedine fondamentali come l’ex professionista Bruccini (squalificato) e gli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini e Angeletti. Il tutto in una partita fondamentale per il futuro e la salvezza della squadra di Rolla, contro una diretta concorrente che veniva da nove risultati utili consecutivi. Il Chieri vede infatti interrompere la lunga serie positiva: gli azzurri piemontesi non perdevano addirittura dal 13 gennaio, curiosamente proprio in occasione di un’altra trasferta ligure con il Vado. La Fezzanese torna invece alla vittoria dopo cinque turni e sale al decimo posto agganciando la Sanremese che pareggia 0-0 ad Albenga, ma soprattutto aumenta il proprio vantaggio dalla zona playout salito a cinque punti.

Il percorso che conduce alla salvezza è però ancora lungo dato che mancano sette partite alla fine del campionato e vi sono tanti confronti diretti che potrebbero stravolgere una classifica molto equilibrata con distacchi minimi tra le contendenti. Domenica prossima la Fezzanese sarà di scena nella 32ª giornata sul campo della Sanremese in un derby ligure che è anche uno scontro diretto per la salvezza. Intanto nella lotta per il vertice della classifica la capolista Alcione Milano batte 2-1 l’immediata inseguitrice Chisola e fa l’allungo decisivo portando a sei i punti di vantaggio, con una partita ancora da recuperare con il Gozzano il prossimo 3 aprile.

Paolo Gaeta