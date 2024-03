Serie D. Fezzanese si prende un punto d’oro. Sanremese bloccata sul pareggio

Sanremese

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Bechini, Ibe, Gagliardi, Di Fino (51’ Vassallo), Lordkipanidze, Larotonda, Pietrelli, Incorvaia. (A disp. Ferro, Salto Lomba, Rocco, Ferrauto, Castelli, Cesari, Spatari, Conti). All. Gori.

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo, Cantatore (75’ Cecchetti), Giampieri, Bruccini, Mariotti, Baudi (89’ Scieuzo), Fiori (70’ Beccarelli). (A disp. Gaggini, Salvetti, Banti, Guelfi, Lazzoni, Bracco). All. Rolla.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Prestini di Pavia e Mapelli di Treviglio).

SAN REMO – Un punto importantissimo per la Fezzanese, che pareggia 0-0 sul campo della Sanremese in uno scontro diretto in chiave salvezza. Il risultato positivo nel derby ligure consente alla compagine di coach Rolla di confermarsi al decimo posto appaiata proprio ai sanremesi, con cinque punti di vantaggio sulla zona playout. Partita dai due volti: ad un primo tempo con predominio dei fezzanoti (ieri privi degli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini, Scarlino e Angeletti) fa seguito una ripresa nella quale vengono fuori i matuziani. Prima emozione al 7’ con Bruccini che spreca da due passi calciando alto un bel cross da sinistra di Gabelli. All’11’ è Mariotti a non sfruttare un’occasione mettendo a lato da buona posizione. Al 18’ provvidenziale respinta sulla linea, a portiere battuto, di Bregliano su conclusione di Gabelli ben servito da Giampieri. Al 22’ Bohli è attento su tiro di Mariotti dal limite. Al 25’ una bell’azione locale viene conclusa da Gagliardi ma Salvalaggio è attento. Al 29’ Fiori ruba palla a Nenci e calcia un insidioso tiro-cross che per poco Mariotti non riesce a deviare in rete. Nella ripresa al 50’ conclusione dalla distanza di Cantatore che Bohli para con sicurezza. Al 56’ bella parata di Salvalaggio su Bechini in una mischia nata da un corner di Gagliardi. Al 76’ ancora Salvalaggio è attento su conclusione di Lordkipanidze. Due minuti dopo l’ottimo Salvalaggio compie due grandi parate su tiro di Pietrelli e sulla successiva rovesciata di Ibe.

Paolo Gaeta