Serie D. Fezzanese super passa a Varese. L’impresa è firmata da Bruccini

Città di Varese

0

Fezzanese

1

CITTA’ DI VARESE: Ferrari, Baldaro (63’ Colombo), Benacquista, Bernacchi, Cottarelli (55’ Palazzolo), Vitofrancesco, Perissinotto (55’ Pisan), Zazzi (72’ Mandelli), Guri, Furlan, Banfi. All. Cotta.

FEZZANESE: Salvalaggio (75’ Angeletti), Del Bello, Selimi, Terminello, Santeramo, Nicolini, Giampieri, Cantatore (79’ Beccarelli), Lunghi (80’ Verona), Bruccini, Mariotti (70’ Fiori). (A disp. Stradini, Banti, Scarlino, Baudi, Zarrouki). All. Rolla.

Arbitro: Galiffi di Alghero (Bensorte di Trapani e Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto).

Rete: 44’ Bruccini,

Note: espulso al 60’ Pisan.

VARESE – Una vittoria che sa di epico quella ottenuta dalla Fezzanese nello stadio del blasonato Varese, tre punti che permettono ai verdi di agganciare il settimo posto. Grandissima prova collettiva della squadra di Rolla contro un avversario forte e seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta sull’Asti. Fezzanoti subito pericolosi al 10’ con Mariotti di testa che, su corner di Bruccini, mette di poco a lato. Al 18’ miracolosa parata di Salvalaggio su diagonale di Guri ben lanciato da Bernacchi. Al 21’ lo stesso Guri di testa, su cross di Furlan, impegna Salvalaggio. Al 27’ i verdi potrebbero passare in vantaggio ma Cantatore, ex di turno, calcia sul palo un rigore assegnato per fallo di Baldaro in area su Selimi.

Vantaggio che comunque la Fezzanese ottiene al 44’ con Bruccini su punizione. Al 47’ Santeramo respinge sulla linea il tiro ravvicinato di Guri. Al 52’ annullato gol a Bernacchi per carica sul portiere. Al 54’ Salvalaggio devia sul palo un tiro dal limite di Zazzi. Al 60’ varesini in dieci a causa dell’espulsione di Pisan per ferma Mariotti lanciato a rete. Al 62’ Cantatore smarca Mariotti che da buona posizione calcia a lato fallendo così l’occasione del possibile raddoppio. Al 73’ proteste locali per un contatto in area tra Del Bello e Banfi. Al 78’ Benacquista calcia di poco a lato. All’87’ il neoentrato Verona calcia sull’esterno della rete da posizione ravvicinata. Poi per la Fezzanese è il momento della festa.

Paolo Gaeta