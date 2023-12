Serie D. Figline, ora continuità. Ma arriva il Trestina

Con la 15ª giornata inizia un trittico di gare di fine anno che potrebbero rivelarsi molto decisive. Tre partite in dieci giorni che per il Figline e San Donato Tavarnelle dovranno servire ad affrontare con spirito diverso il giro di boa. Queste le gare in programma oggi alle 14,30.

Grosseto-San Donato Tavarnelle (arbitro D’Ambrosio Giordano di Collegno). Ebbene si, il grande giorno è arrivato. Al "Carlo Zecchini" tutto è pronto per l’atteso duello fra il Grosseto terza forza del campionato assieme al Livorno e i gialloblù. Una sfida fra due formazioni con caratteristiche differenti, che sapranno regalare un degno spetta-colo. Il Grosseto di Bonuccelli che è ancora imbattuto (sette vittorie e sette pareggi) mira ad allungare la serie positiva per non perdere con-tatto con la capolista Pianese. Il San Donato con le ultime due vittorie Orvietana e Montevarchi, è determinato a giocare a viso aperto contro una squadra composta da buone individualità (Riccobono assente per squalifica), come l’attaccante Marzierli l’ex di turno. Collacchioni schiererà la stessa formazione impiegata domenica con l’attacco formato da Bellini-Neri-Barazzetta. Le novità di mercato: in uscita Giorgio Diana passato al Prato, mentre dal Montevarchi è arrivato il difensore centrale Lorenzo Chiti, cl. 2001.

Figline-Sporting Trestina (arbitro Garofalo di Torre del Greco). Dopo l’ottimo punto conquistato a Livorno, il Figline al "Del Buffa" ospita un coriaceo Trestina che rispetto alle ultime gare è un po’ cambiato per le cessioni di Gramaccia (87) e dell’attaccante Morlandi (00), mentre è stato inserito l’attaccante Andrea Conti (00) ex Trastevere. Anche il Figline presenta delle novità. Ceduti Di Blasio, Sottili, Matteini, Donnarumma e Christian Ruffini, quest’ultimo passato al Montevarchi. Arrivati Federico Costantini (2004) centrocampista, Elia Masini (2003) di Rufina ex Casatese e Seravezza, e Marco Poggesi (2006) ex Sangiovannese. Per la formazione dei gialloblù non ci dovrebbero essere grosse novità. Tronconi sarebbe intenzionato a riconfermare in attacco Caggianese, Diarra e Zhupa.

Giovanni Puleri