Serie D. Figline passa indenne a Seravezza. Un pareggio che va bene a tutti

SERAVEZZA POZZI

1

FIGLINE

1

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Lopez Petruzzi, Coly, Ivani; Bedini (10’ st Putzolu, 35’ st Loporcaro), Granaiola; Brugognone (10’ st Sforzi), Mugelli, Camarlinghi; Benedetti. All. Amoroso.

FIGLINE (4-5-1): Pagnini; Dema, Ficini, Sabatini, Zellini; Zhupa (30’ st Bonavita), Cavaciocchi (30’ st Banchelli), Di Blasio, Sesti (43’ st Orpelli), Diarra; Caggianese (21’ st Rufini). All. Tronconi.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Reti: 29’ pt Sabatini (F); 20’ st aut. Ficini (S).

SERAVEZZA – Pareggio tutto sommato giusto al “Buon Riposo” di Pozzi dove il Seravezza si imbatte in un avversario alquanto scorbutico come il Figline che fa della solidità in fase difensiva la sua cifra distintiva. La partenza dei versiliesi è da matita rossa. La replica verdazzurra non si fa attendere e arriva sempre dagli spunti di Camarlinghi: cross da sinistra per le inzuccate prima di Mugelli e poi di Benedetti, entrambe respinte dalle paratone di Pagnini. Il match si sblocca alla mezz’ora quando da una punizione sulla trequarti il mediano Di Blasio chiama lo schema e mette palla sopra la barriera servendo l’ottimo capitan Sesti che gira al volo sul secondo palo dove l’ex di turno Sabatini è troppo solo (decisivo il preparato e ben fatto blocco di Caggianese su Mugelli) e trafigge Lagomarsini. Nella ripresa la sfida si fa più nervosa e a metà secondo round ecco l’1-1 che è un’autorete di Ficini su iniziativa del migliore in campo Camarlinghi. Ma va bene così.

Simone Ferro