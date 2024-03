serie d Figline, Zellini detta le regole "Dimenticare subito Seravezza"

"Dimentichiamo il Seravezza e rialziamo la testa". E’ la medicina che conosce Giole Zellini, classe 2000, attaccante esterno del Figline 1965 che analizza la battuta d’arresto subita al "Del Buffa" dalla sua squadra. "Si è trattato di uno scivolone imprevisto – spiega – Il ruolino di marcia del Figline fino a ora è stato importante. Dopo Pian Castagnaio contro squadre di spessore siamo stati capace di mettere in fila quattro risultati positivi, raccogliendo otto punti in chiave salvezza. Abbiamo ceduto ad un Seravezza che per diverso tempo è stato nei piani alti della classifica. Dopo alcune sconfitte è tornata la squadra di prima. Potevamo benissimo pareggiare, ma in un due occasioni non abbiamo avuto fortuna: il portiere ospite Lagomarsini su Saccardi ha compiuto un miracolo negandogli il gol che poteva riaprire la gara. Inoltre, c’è da mettere in conto anche le difficoltà incontrate su un campo molto allentato che ci ha penalizzato parecchio".

Domani non ci sarà l’attaccante Bruni sul campo del Tau. "E’ una gara importante che dovrà garantire altri punti per arrivare al nostro obiettivo salvezza. Siamo a quota 37 punti: ne mancano ancora sei. Perciò, ripartiamo più determinati che mai per capitalizzare bene questa trasferta come abbiamo fin qui sempre fatto. Mancherà Bruni, ma rientra Sesti un elemento prezioso a centrocampo. Mi impegnerò per tornare a segnare: sono fermo a due gol. Ultimamente mi sono sacrificato più per la squadra".

Giovanni Puleri