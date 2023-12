Serie D. FolloGavo, bene così: "Ma faremo meglio»

Il pareggio casalingo del Follonica Gavorrano ha fatto mancare l’aggancio al primo posto del girone E di serie D. Il team di Masi infatti, se avesse vinto col Ghiviborgo, avrebbe superato il Seravezza ed agganciato la Pianese. "Venivamo da una rincorsa che ci ha tolto energie – ha detto mister Marco Masi –. E col Ghiviborgo non avevamo tante energie, trovare i tempi di aggressione contro una squadra come loro era difficile. Sapevamo che sarebbe stato complicato, il risultato è giusto, nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni noi. Siamo consapevoli che abbiamo tirato fuori un risultato importante. La squadra si merita un applauso per questo girone d’andata, tenendo il piede sull’acceleratore. Siamo arrivati stanchi alla sosta".

Girone d’andata in archivio coi minerari terzi e che ora ricaricheranno le pile in vista del 7 gennaio. "In un altro momento avremmo giocato meglio – aggiunge l’allenatore –. Sapevamo che eravamo un po’ sulle gambe. Abbiamo trovato una squadra brillante e brava tecnicamente. Sulle pressioni siamo arrivati tardi ed abbiamo corso a vuoto. La direzione arbitrale un po’ così così. Abbiamo preso il nostro secondo gol nel nostro momento migliore. Siamo contenti di quanto fatto finora, sapendo che possiamo fare ancora meglio".