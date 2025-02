Serie D. FolloGavo, c’è anche Pino. E con il Flaminia bisogna tornare a brillare

Iniziano gli scontri salvezza (o almeno gli scontri che dovranno tenere a distanza la zona playout) per il Follonica Gavorrano che però ritrova il suo bomber e potrà contare su tre volti nuovi dal calciomercato.

Trasferta in casa del Flaminia Civitacastellana oggi alle 14.30 per la squadra di mister Marco Masi che potrà contare su alcuni volti nuovi arrivati dal mercato e altri ritrovati, come Antonino Pino, attaccante biancorossoblù il cui ricorso sulla squalifica di tre giornate è stato accolto dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc. Ridotte quindi a due le giornate da scontare – e già scontate – dopo l’espulsione subìta con il Terranuova Traiana: Pino potrà quindi essere di nuovo disponibile per la trasferta di Civitacastellana.

Trasferta dunque in casa della penultima della classe per il Follonica Gavorrano, che si trova invece in undicesima posizione a quota 25 punti, alla pari con Ostiamare e Figline.

I biancorossoblù hanno raccolto al momento 7 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, con 28 gol fatti e 27 subìti. Il confronto del girone di andata era terminato con una sconfitta interna per i ragazzi di Masi, con il risultato di 1-2. Al vantaggio di Sirbu a fine primo tempo aveva risposto Lo Sicco su rigore al 33’ della ripresa, per poi subire il gol della sconfitta ancora ad opera di Sirbu quattro minuti più tardi.