Serie D. FolloGavo, che sfida: "Ma senza paura»

Un match che si prepara da solo. Così si dice quando si affronta una sfida di livello, come quella che oggi vedrà impegnato il Follonica Gavorrano all’Armando Picchi di Livorno alle 14.30. Un match di cartello che rappresenta un bel banco di prova per testare anche la forma dei biancorossoblù, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, che fanno quattro se si aggiunge anche quella in Coppa Italia contro la Sangiovannese. La trasferta di Livorno arriva forse nel momento migliore dall’inizio della stagione, con i minerari che hanno fatto un bel balzo in avanti in classifica raggiungendo Tau e Grosseto al terzo posto, adesso tutte e tre a quota 17 punti. E a solo un punto di vantaggio – con una gara in meno per il Livorno – sulla formazione allenata da Giancarlo Favarin, vecchia conoscenza dalle parti di via Morandi per aver allenato i biancorossoblù nella stagione 202021, ma anche nel 201718 quando la società si chiamava ancora Gavorrano 1930.

"Una bella partita da affrontare e ci sarà una cornice di pubblico importante – sottolinea mister Masi –. Noi andremo lì per fare ciò che sappiamo, cercando di ottenere il massimo che possiamo. Guardo la partita non tanto dal punto di vista territoriale, ma per il fatto che la squadra affronterà una gara bella da giocare, dove dovremo essere consapevoli che possiamo fare la nostra partita e metterli in difficoltà. Loro certamente proveranno a metterci in difficoltà, ma è una partita che andremo a giocare senza paura. Noi stiamo bene mentalmente e tutti i ragazzi che chiamiamo in causa rispondono, quindi abbiamo la possibilità di fare scelte importanti".

La società del Follonica Gavorrano ha messo a disposizione un pullman per i tifosi per la trasferta di Livorno. La partenza avverrà alle 12 dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Il viaggio verrà offerto dalla società, mentre il biglietto per lo stadio avrà un costo di 12 euro cadauno e verrà fornito dalla società al momento dell’ingresso sull’autobus, previa prenotazione.