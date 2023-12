Serie D. FolloGavo. Ci sono idee per il mercato

Oggi apre il mercato invernale e il direttore generale del Follonica Gavorrano, Renato Vagaggini, è già al lavoro per tenere alto il livello della rosa della prima squadra e alzare quello della Juniores. Intanto, però, interviene sul caso che ha tenuto banco nel post partita degli ottavi di Coppa Italia, in cui il Livorno ha schierato un giocatore che era stato fermato dal giudice sportivo per recidiva di ammonizioni. "È stata una sorpresa vedere in campo un giocatore squalificato – dice Vagaggini –. Se verrà accettato il ricorso e andremo avanti nelle due competizioni vogliamo tenere una rosa folta e competitiva, perché ci teniamo molto. In tal caso saremo nelle prime otto della Coppa Italia e a febbraio andremo a giocare con la Casatese, in provincia di Lecco. Anche se sul campo con il Livorno abbiamo perso abbiamo fatto tante giocate, ci è mancato solo il gol. Quindi potremmo anche fare qualcosa a livello di reparto offensivo". Intanto arriva nella rosa biancorossoblù un giovane attaccante classe 2006 dalla Pistoiese, Tommaso Scartabelli. Un ragazzo di prospettiva che si allenerà e sarà a disposizione di mister Masi rinforzando la Juniores.