Serie D. FolloGavo. Dierna fermato per una giornata

Emilio Dierna salterà la sfida contro la Sangiovannese in programma domenica. Il capitano del Follonica Gavorrano infatti deve scontare una giornata di squalifica per l’espulsione rimediata sul campo del Livorno per il doppio cartellino giallo.

Per quanto riguarda il settore giovanile del Follonica Gavorrano, l’ultimo week end è stato caratterizzato dal rinvio di tutte le gare in Toscana dall’Eccellenza ai settori giovanili, toccando ovviamente anche quello biancorossoblù. Mercoledì scorso si sono però giocati alcuni match delle formazioni minerarie: in campo Allievi regionali 2007, Allievi interprovinciali 2008 e Giovanissimi provinciali 200910, che hanno portato a casa rispettivamente due vittorie e un pareggio. Successo di misura quello degli Allievi 2007 tra le mura amiche contro la Portuale Livorno (1-0 il finale). Il gol di Di Cola ha permesso ai ragazzi allenati da Fabio Bucciantini di ottenere i 3 punti. Nella gara di recupero a San Vincenzo gli Allievi 2008 hanno ottenuto un bel successo esterno per 5-0, con la doppietta di Ferraro e i gol di Francardi, Mariotti e Grosso. Per i Giovanissimi 200910 è arrivato un pari esterno senza gol in casa del Manciano.