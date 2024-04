Serie d. FolloGavo, due partite senza Pignat. L’espulsione è costata cara al centrocampista

Follonica Gavorrano senza Pignat per il rush finale. Il Follonica Gavorrano dovrà fare a meno del suo centrocampista per le prossime due sfide di campionato. Alberto Pignat salterà il match di domani contro il Mobilieri Ponsacco e poi quella del 28 aprile contro il Real Forte Querceta. Tutto per il cartellino rosso rimediato nel match interno pareggiato contro lo Sporting Trestina. Il mediano era stato espulso per un fallo tattico ma su di lui era pesato il fatto che avesse alzato troppo il braccio. L’arbitro l’aveva espulso col rosso diretto ed il giudice sportivo gli ha inflitto 2 giornate "per avere, a gioco in svolgimento, colpito con un braccio al collo un calciatore avversario". Un’espulsione forse sproporzionata che ha condizionato poi la scorsa gara dei ragazzi di mister Masi, costretti a giocare con un uomo in meno, e senza Pignat anche per i prossimi due incontri. Col Follonica Gavorrano secondo a quota 58 punti, tre lunghezze dietro la Pianese, la formazione di Masi avrebbe avuto necessità di avere il centrocampista veneto per le prossime delicatissime sfide. Finora Pignat è apparso un giocatore quasi insostituibile, avendo collezionato 28 partite, di cui ben 26 da titolare, collezionando 2 gol ed un assist in 2146 minuti. In Coppa Italia invece in 5 partite ha segnato 3 volte, di cui ben due al Varesina, sia nella semifinale di andata che in quella di ritorno. Mister Masi quindi valuterà il suo sostituto il mezzo al campo per le prossime due sfide di campionato.