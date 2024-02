Serie D. FolloGavo, gara di Coppa. Bus gratuito per i tifosi

Tutti in pullman a Casatenovo per seguire i biancorossoblù in Coppa Italia di serie D. Il Follonica Gavorrano è atteso domenica dalla bella sfida valida per i quarti di finale della competizione, che si giocherà alle 14.30 sul campo della Casatese, in provincia di Lecco. Per questo la società mineraria, per permettere ai suoi tifosi di seguire la squadra e tifare per i ragazzi di Masi, mette a disposizione un autobus per la trasferta, che verrà ufficializzato questa settimana al raggiungimento di un numero minimo di 35-40 partecipanti. Visto l’orario della gara, la partenza avverrà indicativamente alle 7.30 di domenica dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano (biglietteria), passando intorno alle 7.45 dal piazzale Rondelli a Follonica. L’arrivo è previsto intorno alle 13-13.30, mentre il match si giocherà allo stadio comunale di via Alessandro Volta a Casatenovo alle 14.30. Il ritorno avverrà subito dopo il termine della partita. Il viaggio verrà offerto dalla società, con il biglietto di ingresso allo stadio a carico dei tifosi, il cui prezzo è di 10 euro. L’ufficialità della presenza dell’autobus verrà data in base al numero di partecipanti. Per prenotarsi si può contattare la società chiamando la segreteria al numero 366.5206755, oppure scrivendo all’indirizzo info@gavorranocalcio.it