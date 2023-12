Serie d. FolloGavo, il mercato si chiude con due acquisti. Dalla Pistoiese arrivano Nardella e Macrì

Doppio colpo di mercato per il Follonica Gavorrano. La società annuncia l’arrivo di Francesco Nardella, trequartista ed esterno offensivo classe 2004, e Davide Macrì, trequartista e seconda punta classe 1996, entrambi svincolati dalla Pistoiese.

Francesco Nardella, nonostante la giovane età, vanta già una grande esperienza, avendo esordito a 16 anni con il Cerignola, passando poi nella stagione 2021/22 al Montegiorgio dove ha disputato 12 partite segnando un gol e successivamente nell’Under 18 del Torino. Ha diviso l’annata 2022/23 con la Pro Vercelli e con il Forlì, disputando un ottimo girone di ritorno con due gol. È stato anche convocato da mister Giuliano Giannichedda per la Viareggio Cup, ben figurando nella Rappresentativa di Serie D. Nella stagione in corso il passaggio alla Pistoiese con 12 partite e un gol all’attivo. Si tratta di un trequartista che gioca anche come esterno sia a destra che a sinistra, molto bravo nello stretto.

Davide Macrì è un giocatore di qualità nello stretto e nel fraseggio. Dopo l’esperienza con la Juniores nazionale del Flaminia Civitacastellana, ha iniziato a giocare in prima squadra giocando per quattro anni in serie D, passando poi alla Correggese. Dopo un anno al Valle del Tevere, ha giocato con il Fiuggi segnando 7 gol e 7 assist nella stagione 2019/20. Nella stagione successiva alla Folgore Caratese ancora 7 gol e 7 assist, passando poi al Ravenna e al Trastevere nell’annata 2021/22, con 4 gol e 1 assist. Alla Pistoiese l’anno successivo ha realizzato ancora 7 gol (di cui uno in Coppa Italia) e 7 assist.