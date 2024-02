Serie D. FolloGavo, la Coppa regala soddisfazioni

Il Follonica Gavorrano cancella l’amarezza per l’ultimo periodo in campionato ottenendo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di serie D.

I minerari, battendo la Casatese ai calci di rigore, proseguono nel proprio cammino.

"Siamo contenti per la vittoria e lo sono anche a livello personale per i ragazzi e per la società, che ci sta mettendo sempre nelle condizioni di lavorare bene – spiega mister Marco Masi –. I ragazzi lavorano tanto e questo è un premio al loro lavoro e ai sacrifici della società stessa. Era un modo anche per riscattarci da un periodo un po’ così. Analizzando la gara, nel primo tempo abbiamo fatto una partita più che buona, mentre nel secondo tempo è stata un po’ più equilibrata, tutto sommato credo che sia una vittoria meritata per noi".

La sfida si è chiusa sull’1-1 al novantesimo, dopo che Regoli aveva portato avanti i minerari. Poi nel finale di gara il pari della formazione di Lecco e i penalty dove il portiere Filippis ha dato sfoggio delle proprie qualità.

"Parto facendo i complimenti alla squadra e a tutti i protagonisti – aggiunge il presidente Paolo Balloni –, abbiamo ottenuto una bella vittoria che ci proietta alla semifinale di Coppa Italia, uno dei nostri obiettivi. Il gruppo ha risposto bene dopo la sconfitta contro il Sansepolcro, giocando una partita di carattere con tanti ottimi spunti. Peccato per il gol del pareggio, perché fino a quel momento stavamo meritando la vittoria, che poi è comunque arrivata ai calci di rigore. Adesso ci concentriamo sui prossimi impegni, ma abbiamo un bel gruppo che sappiamo darà il massimo fino alla fine. Ringraziamo calorosamente anche i tifosi, circa una trentina, che sono venuti a Casatenovo a sostenere la squadra".

E domenica ci sarà il derby sul campo del Grosseto. Per la Coppa Italia invece il 28 febbraio si disputerà la semifinale di andata e il 13 marzo quella di ritorno. Nei prossimi giorni ci sarà il sorteggio delle semifinali.