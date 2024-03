Serie D. FolloGavo, morale alto: "Grandi prestazioni»

Finale di Coppa Italia conquistata e primo posto in campionato da confermare domenica contro il Livorno. Prosegue con tanto entusiasmo la settimana del Follonica Gavorrano, reduce dal successo 2-1 sulla Varesina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia di serie D che ha regalato l’ultimo atto ai minerari.

"Nel computo delle due gare è stata una qualificazione meritata. Abbiamo sofferto, loro giocano bene, hanno qualità – ha spiegato a fine gara il tecnico minerario Marco Masi –. Aver tenuto testa per due partite ci dà forza. Abbiamo anche sofferto, perché avevamo davanti una squadra importante. Ciò ci riempie di voglia di fare ancora meglio. Abbiamo avuto solo due giorni di recupero e loro non hanno giocato, quindi lo avevamo preventivato. Aver fatto quattro gol a una squadra come questa è una dimostrazione di voglia e carattere: segnali importanti per il futuro".

Ora in finale il Follonica Gavorrano affronterà una fra Trapani e Imolese. "Trapani o Imolese? Trapani è una corazzata – ha aggiunto Masi –, giocheremo come è giusto che sia. Egoisticamente preferirei Imolese. Intanto, per domenica col Livorno dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Siamo pronti, e maturi, per questo tipo di partite. In queste ultime settimane abbiamo speso tanto, ma ci arriviamo con voglia di fare bene".

Grande soddisfazione anche a livello societario per l’accesso alla finale della competizione.

"Loro erano forti e tecnici. Hanno messo in campo giocatori molto bravi – ha aggiunto Claudio Trapanese, vice presidente del Follonica Gavorrano –. E’ stata una partita vera e difficile. Nella ripresa abbiamo sofferto, veniamo da settimane importanti. Ora ci attende una partita difficile domenica che affronteremo a viso aperto. Domenica sarà una partita vera e intensa che affronteremo col piglio giusto".