Serie D. FolloGavo, riparti. Trasferta abbordabile

Il Follonica Gavorrano è pronto alla volata finale. Ma prima dovrà ritrovare se stesso e battere il Mobilieri Ponsacco. Oggi infatti inizia quella che sarà, molto probabilmente, una volata a tre nel girone E di serie D. La griglia di partenza vede in netto vantaggio la Pianese, prima a quota 61 punti. Poi il Follonica Gavorrano (58 punti), seguito a ruota a 57 dal Grosseto. Più indietro il Tau, quarto a 55 punti, mentre chiude la zona play off il Livorno a 53, non ancora matematicamente condannato a non poter più vincere il campionato ma con le speranze di raggiungere la prima posizione ormai ridotte quasi a zero.

Il gruppo di mister Marco Masi (nella foto) cercherà di ripartire, dopo i due punti conquistati in tre partite e l’ultimo pareggio casalingo con lo Sporting Club Trestina, dalla trasferta sul campo del Mobilieri Ponsacco, dove sarà fondamentale ottenere i tre punti per rimanere aggrappati alla vetta. I biancorossoblù arrivano alla sfida di oggi dopo 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, con 41 gol fatti e 25 subìti.

Il Mobilieri Ponsacco si trova invece in penultima posizione in piena zona retrocessione, staccato di 7 punti dal Real Forte Querceta a tre giornate dal termine. Per i pisani i punti sono 19, arrivati con 2 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte, con 31 gol fatti e 53 subìti. All’andata tra le mura amiche per il Follonica Gavorrano era arrivata una vittoria di misura per 1-0, ottenuta grazie alla rete segnata in zona Cesarini da Giulio Grifoni. Le due squadre si erano già affrontate anche nello scorso campionato, quando al Malservisi-Matteini era arrivato un pareggio per 1-1 con gol realizzato da Pino. A Ponsacco invece i biancorossoblù avevano ottenuto una vittoria per 2-1, con le reti di Marcheggiani e Lorusso. Ex della gara il centrocampista Tommaso Borselli, a Gavorrano nella stagione 2015/16, mentre in biancorossoblù milita Mattia Mencagli, che ha giocato prima nel Cascina e poi nel Mobilieri Ponsacco (dopo il cambio di denominazione) dal dicembre del 2021 al giugno del 2023.