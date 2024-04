Serie D. Follonica Gavorrano all’esame Poggibonsi

Il Follonica Gavorrano torna in campo per dare l’assalto nuovamente al primo posto. Oggi i minerari giocheranno alle 15, dopo aver messo le lancette in avanti la scorsa settimana, per il trentesimo turno del girone E di serie D, che vedrà i biancorossoblù questa volta impegnati sul campo del Poggibonsi. Un rientro impegnativo, contro una delle squadre che si sono messe maggiormente in luce negli ultimi anni e che, in questa stagione, si trova esattamente a metà classifica in nona posizione, a quota 40. Per i giallorossi sono arrivate infatti 11 vittorie e 11 sconfitte, con 7 pareggi e una differenza reti di -3, a fronte di 33 gol fatti e 36 subiti. I senesi sono inoltre reduci dalla vittoria esterna in casa del Vivi Altotevere Sansepolcro per 0-1. La squadra di Masi, dopo il pareggio interno contro il Figline per 1-1 – con il primo gol di Macrì in biancorossoblù che è valso il gol del pari – si presenta alla gara con il Poggibonsi adesso in seconda posizione in classifica, scavalcata dalla Pianese tornata così in testa al campionato. Il team minerario si presenta a quota 57 punti – uno in meno degli amiatini – con 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con 39 gol fatti e appena 20 subiti, che ne fanno la miglior difesa. A inseguire ancora il Livorno a quota 52, il Tau e il Grosseto (prossimo avversario della capolista) a quota 51. "Le feste ci hanno fatto staccare la testa per qualche giorno con la famiglia – ha detto in settimana Davide Macrì –. Adesso siamo tornati e abbiamo l’obiettivo davanti. Dobbiamo prima pensare a noi stessi, poi nel caso si guarderà la classifica. Abbiamo fatto tante partite nell’ultimo mese e mezzo, dopo qualche giorno di recupero torniamo più carichi di prima". L’ultima sfida tra le due formazioni è quella dell’andata giocata al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, dove è arrivata una vittoria biancorossoblù con il punteggio di 2-0, grazie alle reti siglate nella ripresa da Talla Souare e da Marcheggiani su rigore.