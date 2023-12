Serie D. Follonica Gavorrano. Anche Origlio lascia i minerari

Dopo Marcheggiani anche Origlio lascia il Follonica Gavorrano per approdare a L’Aquila. Sempre in serie D. Trasferimento un po’ a sorpresa, viste le qualità del giocatore. Il centrocampista, classe 1997, in grado di giocare anche sulla corsia laterale mancina, è cresciuto nel vivaio del Torino con cui ha vinto una Supercoppa Primavera. La prima esperienza tra i grandi è stata a Monza, con cui ha vinto un campionato di serie D (26 presenze e 2 reti) e disputato la successiva stagione e mezza in serie C (28 presenze ed una rete). L’esperienza tra i professionisti è proseguita con Giana Erminio (10 presenze) e Rende (21 presenze ed una rete). Nelle ultime tre stagioni ha indossato in serie D le maglie di Torres (24 presenze e 2 reti), Muravera (10 presenze) e Follonica Gavorrano (47 presenze e 2 reti). In Maremma quest’anno aveva messo insieme 13 presenze in campionato e tre in Coppa Italia. In campionato però solo 5 volte era partito titolare e questo lo ha spinto ad accasarsi in un’altra formazione dove potrà certamente avere più spazio. Partiti Marcheggiani, Lepri e Origlio, finora è arrivato solo Mencagli. Per il centrocampo potrebbe arrivare un altro giocatore.