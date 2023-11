Serie D. Follonica Gavorrano. Arriva il Cenaia

Obiettivo centrare la terza vittoria di fila. Il Follonica Gavorrano oggi alle 14.30 ospita il Cenaia per la nona giornata del girone E di serie D. Dopo 6 punti negli ultimi due incontri i minerari vanno a caccia di un altro successo. L’ottimo momento di forma del Follonica Gavorrano passa anche da quello di Federico Ampollini, giovane difensore biancorossoblù autore anche sabato contro il Tau di una prestazione sopra le righe. Il dato statistico sui gol subiti – 4 in otto partite di campionato – porta anche la sua firma, assieme a quella di tutto il collettivo guidato da mister Marco Masi. "È un segnale importante, lavoriamo bene ogni settimana e ultimamente stiamo concedendo poco – spiega Ampollini –. Quando una difesa rischia poco o nulla, rimanendo in partita per tutti i 90 minuti, se poi la squadra riesce a sbloccarla si porta a casa il risultato. Dietro siamo solidi e là davanti i compagni si rendono conto che si può rischiare qualcosa in più. A livello di rosa siamo competitivi, i dati della difesa a livello generale sono ottimi, sono sicuro che i nostri attaccanti troveranno continuità e possiamo fare molto bene. Abbiamo provato diversi moduli, ma il nostro pacchetto offensivo ha dei numeri straordinari a livello di carriera, le occasioni le abbiamo e magari siamo stati un po’ sfortunati nelle partite precedenti". Dopo la gara il saluto alla curva, mentre durante le ultime partite è arrivato un maggiore tifo dei ragazzi. "Avere il tifo durante le partite ci rende contenti e fieri – commenta il difensore biancorossoblù –. Avere quella spinta in più ci ha permesso di pareggiarla con il Grosseto e di vincerla al 92’ contro il Tau. E il saluto a fine partita era doveroso per dei ragazzi che ci vengono a sostenere". Adesso il calendario recita Cenaia in casa e Livorno fuori, poi di nuovo altri sette giorni intensi con Sangiovannese, Sansepolcro in Coppa Italia e Figline in trasferta. "È un girone difficile e adesso abbiamo questo turno infrasettimanale che è fondamentale – conclude Ampollini –. Se riusciamo a trovare continuità possiamo arrivare alla sfida di Livorno con grande consapevolezza".