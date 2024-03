Serie D. Follonica Gavorrano. Arriva il Livorno

E’ il giorno forse decisivo per le sorti del girone E di serie D. Archiviate le fatiche (e le gioie) di Coppa Italia il Follonica Gavorrano torna subito in campo, questa volta in occasione della super sfida che può valere il campionato. Oggi alle 14.30 al Malservisi-Matteini, i ragazzi di Masi affronteranno per la terza volta in stagione il Livorno. Un vero e proprio match di cartello, la prima contro la terza, per una classifica che definire tosta è dir poco. I biancorossoblù si presenteranno infatti al big match da capolista, a quota 50 punti dopo la bella vittoria di Cenaia per 0-3. Il tutto grazie a 14 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, 35 gol fatti e 19 subiti, ovvero la miglior difesa del campionato. Segue a un punto la Pianese, adesso seconda dopo il pareggio di domenica scorsa proprio in casa del Livorno, che arriva da terza a 48 punti con 13 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, 41 gol fatti e 25 subiti. Chiudono la zona play off il Grosseto a 46 punti e il Tau a 42, ma in concomitanza di posizione con Seravezza e Ghiviborgo. Un match che quindi non ha bisogno di presentazioni e che verrà vissuto per la terza volta in stagione. Le altre due gare erano state giocate a novembre: prima il pareggio visto nella gara di andata di campionato terminata sull’1-1 in un ventoso Armando Picchi. In quel caso a fare la differenza per il punteggio finale erano stati lo spettacolare gol in acrobazia di Pino e il dubbio rigore concesso al Livorno subito dopo, segnato da Cori. Ma soprattutto il vento, che aveva fatto rischiare di rinviare la gara poi regolarmente disputata. Poi la vittoria a tavolino per 3-0 agli ottavi di Coppa Italia al Malservisi-Matteini. Per quanto riguarda gli ex di turno, in maglia amaranto gioca inoltre Matteo Frati, al Gavorrano dal luglio 2015 al dicembre 2016, che lo scorso anno realizzò il calcio di rigore concesso al Picchi che consentì ai padroni di casa di sbloccare il risultato, poi raggiunti dal pareggio di Ampollini per l’1-1 finale. Ininfluente invece l’1-2 ottenuto dal Livorno all’ultima giornata della scorsa stagione.