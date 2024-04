Serie D. Follonica Gavorrano. Arriva il Real Forte

Ultima partita casalinga in campionato per il Follonica Gavorrano, che domenica alle 15 affronterà il Real Forte Querceta allo stadio Malservisi-Matteini. Sarà importante per i biancorossoblù centrare una vittoria, per avere ancora una possibilità aperta nell’ultimo turno in casa del Ghiviborgo. Il Follonica Gavorrano (61 punti), dopo il vincente turno esterno contro il Mobilieri Ponsacco, si presenta infatti alla penultima di campionato con i distacchi invariati rispetto alla giornata precedente, con la Pianese ancora a 3 punti (64) e il Grosseto che insegue a 60. Per gli uomini di Masi sono arrivate finora 17 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, con 43 gol fatti e 25 subiti. La formazione versiliese invece, reduce dal pareggio interno contro il Tau Altopascio, domenica si presenterà da terzultima della classe, a quota 27 punti, in piena lotta per conquistare una migliore posizione nei play out. Se infatti la penultima posizione è distante 8 punti – scendono in Eccellenza Mobilieri Ponsacco e Cenaia – la quartultima posizione occupata dal Vivi Altotevere Sansepolcro è ad appena un punto di distanza. Gli ospiti si presentano dunque con 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, con 30 gol fatti e 44 subiti. Il presidente Paolo Balloni lancia quindi la volata. "Adesso abbiamo una partita in casa con il Real Forte Querceta e una fuori casa con il Ghiviborgo, ci sono sei punti a disposizione e dobbiamo cercare di vincerle entrambe. Poi vedremo cosa succederà, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile", le parole del presidente biancorossoblù. Per quanto riguarda i confronti tra le due formazioni, la gara di andata era terminata con il successo esterno per i ragazzi di Masi per 1-2, grazie alle reti siglate da Regoli e Pignat nella prima frazione di gioco, con il gol dei padroni di casa realizzato da Pegollo nella ripresa.