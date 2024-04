Serie D, Follonica Gavorrano. Balloni: ‘Col Ponsacco una vittoria di squadra’

Il Follonica Gavorrano fa il corsaro sul campo del Mobilieri Ponsacco e vince per 2-0, grazie alle due reti segnate in apertura di ripresa da Souare e Pino. Un successo che serve alla formazione mineraria per rimanere al secondo posto in classifica nel girone E di serie D con 61 punti dietro alla Pianese con 64 e prima del Grosseto con 60. In ballo ci sono sei punti da qui a fine campionato. "Quella con il Ponsacco è stata una vittoria di squadra – spiega il presidente del Follonica Gavorrano Paolo Balloni (nella foto) –. Tutti hanno giocato benissimo e anche chi è entrato ha dato il proprio contributo. Abbiamo avuto tante occasioni e siamo contenti della prestazione. Dopo due pareggi e una sconfitta la squadra è tornata ad essere quella che noi conosciamo, i ragazzi ce l’hanno messa tutta per portare a casa la vittoria. In due minuti nella ripresa sono arrivati due gol, oltre a una bella prestazione. Ma anche nel primo tempo abbiamo fatto una bella gara e abbiamo preso anche una traversa. Siamo stati determinati dall’inizio su un campo non facile". Pianese che vola verso la vittoria finale del campionato anche se nelle prossime due sfide se la vedrà contro Tau Altopascio e Seravezza Pozzi, entrambe in corsa per i playoff. "Adesso abbiamo una partita in casa con il Real Forte Querceta e una fuori casa con il Ghiviborgo – conclude Balloni – ci sono sei punti a disposizione e dobbiamo cercare di vincerle entrambe. Poi vedremo cosa succederà, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile". Nell’ottica della famiglia Follonica Gavorrano però è arrivata la soddisfazione della vittoria del torneo di Seconda categoria dello Scarlino. "Intanto facciamo i complimenti allo Scarlino – conclude Balloni – siamo molto contenti che abbia vinto il campionato di Seconda Categoria. Facciamo un plauso a mister Massimo Cavaglioni e tutto il gruppo giallorosso per la grande stagione, ottenendo la vittoria sia in Coppa Toscana che in campionato".