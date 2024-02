Serie D. Follonica Gavorrano. Dubbi da sciogliere

Qualche dubbio di formazione in casa Follonica Gavorrano in vista del derby di domani sul campo del Grosseto. Mister Marco Masi infatti dovrà valutare alcune situazioni in difesa e centrocampo. Domenica in Coppa Italia è stato tenuto a riposo il capitano Emilio Dierna. Da valutare la sua condizione, anche se dovrebbe essere al centro della difesa assieme ad Ampollini. E poi c’è da capire se torneranno titolari Modic e Souare in me-diana e chi nel caso gli farà spazio. Situazioni che mister Masi scioglierà proprio oggi alla rifinitura dell’incontro di domani, per un undici titolare ancora non del tutto definito. Intanto la società mineraria ha annunciato la conferma anche per la prossima stagione calcistica 2024-2025 del direttore generale Renato Vagaggini. Dopo la conferma di alcuni giocatori in biancorossoblù per l’annata che verrà, il sodalizio del presidente Paolo Balloni ufficializza il ruolo del dg Vagaggini, allungando il lavoro del direttore con la compagine mineraria di altre tre stagioni. La volontà delle due parti, comunque, è quella di arrivare a fine carriera. "Stiamo facendo un lavoro importante – commenta il dg del Follonica Gavorrano – sia sulla prima squadra che sul settore giovanile, anche per il futuro nel segno della continuità. Io mi sono trovato bene in questa società sin dal mio arrivo nel dicembre del 2022, mi è stato messo a disposizione tutto ciò di cui avevo bisogno e sto lavorando cercando di accontentare tutti, anche se non è facile. Quindi adesso cerchiamo di terminare questa stagione nel migliore dei modi, gettando le basi per fare bella figura anche in futuro, sempre nel segno della crescita. Mi fa piacere la fiducia della società e, visto questo entusiasmo nei rapporti tra me e la proprietà, l’idea è quella di finire la mia carriera al Follonica Gavorrano".