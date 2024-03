Serie D, Follonica Gavorrano. Mister Masi: ‘Bene così. Ora sotto con il Figline’

La Sangiovannese non aveva mai perso nel girone di ritorno. Ed invece si è fermata di fronte ad un Follonica Gavorrano che vuole andare in vacanza di Pasqua con un altro successo. "E’ stata una partita sporca, il campo non permetteva molto di giocare. Affrontavamo una squadra in salute che nel girone di ritorno non aveva mai perso – ha detto mister Marco Masi al termine del match con la Sangio – facendo più punti di tutti. Era quindi una squadra da affrontare come abbiamo fatto, con attenzione e con agonismo, rispettando l’avversario. Ci siamo adattati bene e non abbiamo mai rischiato nulla. Abbiamo fatto una prova di carattere, di consapevolezza e di umiltà, è così che vanno affrontate queste gare. In questo periodo i ragazzi sono stato bravi a calarsi subito in partita, sono in fiducia sia fisica che mentale". Adesso i minerari avranno l’ultima fatica prima della sosta di Pasqua, il Figline giovedì.

"E una squadra che in campo aperto è pericolosa e sta facendo un campionato importante da neopromossa – ha aggiunto Masi –. Dobbiamo affrontarla come stiamo facendo, con rispetto e con consapevolezza che abbiamo anche noi qualcosa da dire. Abbassiamo la testa e pensiamo partita dopo partita, prima dobbiamo fare e poi guardare, questo deve essere il nostro mantra". Il presidente del Follonica Gavorrano Paolo Balloni è soddisfatto della vittoria dei suoi di domenica, ma tiene alta l’attenzione per giovedì. "La squadra sta giocando bene, chiudendo sempre tutti gli spazi e sfruttando anche le palle gol che crea. Vogliamo proseguire così – ha aggiunto Balloni – con la massima concentrazione sapendo che il Figline sarà una squadra ostica. Domenica ha vinto 3-0, è una formazione che sta bene. Questo è un campionato dove ci sono bellissime realtà. Sarà un’altra battaglia, speriamo di portare a casa un altro risultato importante".