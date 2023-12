Serie D. Follonica Gavorrano ospite del Real. Forte Querceta

La vittoria con il Mobilieri Ponsacco, arrivata in zona Cesarini, ha messo in risalto che il Follonica Gavorrano ha fame. E lo ha dimostrato anche al 95’, al termine di una partita che sembrava indirizzarsi sul pari. Un successo che, unito ai risultati delle altre formazioni di testa, permette ai minerari di tornare in terza posizione a quota 30 punti, a meno 4 dalla capolista Pianese e a tre lunghezze dal Seravezza. Dietro il Livorno a quota 29 e il Grosseto a 28 punti chiudono la zona play off, con il Tau subito sotto a 27 punti. Una bella lotta con tante squadre di livello che, a due giornate dal termine dell’andata, rende scoppiettante il girone E. Oggi, avversario della squadra di Masi sarà il Real Forte Querceta, a cui il Follonica Gavorrano farà visita con inizio alle 14,30. Una gara che vedrà i biancorossoblù ancora alla ricerca dei tre punti, con la speranza di arrivare poi all’ultimo match dell’anno di mercoledì contro il Ghiviborgo nella migliore condizione possibile. La formazione versiliese si presenterà da penultima della classe – alla pari con il Cenaia – a quota 8 punti, con due vittorie, due pareggi e 11 sconfitte, con 12 gol fatti e 24 subiti.