Serie D, fra sei giorni il big match al ’Cabassi’ con la capolista. Rivalsa e qualità: così è nata la rimonta del Carpi

Era da tanto che a Carpi non si respirava un clima da grande sfida come quello che ha innescato il roboante 3-0 sul campo del Sangiuliano. L’arrivo fra sei giorni al ’Cabassi’ della capolista Ravenna a +1 per giocarsi il possibile sorpasso in vetta è un premio che la squadra di Serpini si è guadagnata sul campo con un cambio di passo inimmaginabile solo due mesi fa, dopo l’1-1 casalingo col Borgo che aveva spedito i biancorossi a -11 dai romagnoli al 6° posto. Difficile dire cosa sia scattato all’interno del gruppo biancorosso, di certo una scintilla è stata quella innescata dal caso-D’Orsi. Proprio in quella settimana il centrocampista, col Carpi ormai fuori dai giochi, aveva maturato l’idea di tirarsi fuori dalla lotta per accettare la ’corte’ in C del Renate. Una decisione a cui seguì la grande gara di Lodi col Fanfulla (gol e assist nel 2-0) quasi a fare da commiato di prestigio per far accettare alla società la scelta. Un gesto che all’interno dello spogliatoio è stato visto come un ’tradimento’ e che ha involontariamente aiutato a compattare tutti verso un solo obiettivo, quello della ’rimonta impossibile’. In quel momento è nato il nuovo spirito del Carpi, quello delle 6 vittorie nelle ultime 7 gare, degli 8 risultati utili di fila (record di questi 3 anni), delle 3 vittorie nelle ultime 4 trasferte dove Lorenzi ha subito un solo gol su corner. Un Carpi che difende compatto (solo 5 reti al passivo nelle ultime 7), produce a raffica (almeno sette nitide palle gol a Riozzo), segna a grappoli trascinato da un Saporetti illegale, ma che col recupero di uomini chiave come Rossi e Tentoni e gli arrivi di Gerbino e Beretta può inserire 5 cambi di livello identico a quelli che scendono. C’è un po’ di tutto questo, rivalsa, senso di appartenenza e qualità tecniche nella rimonta che domenica meriterebbe un ’Cabassi’ vestito a festa. E sarebbe doveroso che le belle iniziative con le scuole della società delle ultime settimane portassero domenuca anche tanti studenti a colorare l’impianto di via Marx per la gara più attesa.

Dal campo. Dopo, le brutte sensazioni del dopo gara, col forte dolore al ginocchio, solo oggi alla ripresa si capiranno meglio le condizioni di Cortesi, infortunatosi a Riozzo. L’attaccante, che zoppicava vistosamente ieri sera al rientro della squadra a Carpi, sembra stare un po’ meglio, ma ad oggi è in dubbio. In casa Ravenna confermata la squalifica di Tirelli, autore degli ultimi due gol giallorossi.

In foto: Cortesi in azione.

Davide Setti