Serie D: Francalanci, Priore, Pardera sono i punti fermi. Montevarchi, ore decisive per la conferma di Beoni. Proseguono le trattative dei rossoblù col ds Resti

MONTEVARCHI

Questione di giorni, forse addirittura di ore, per capire se la prossima stagione di serie D, che società e tifosi auspicano sia assai meno travagliata della precedente, vedrà ancora insieme il Montevarchi e Loris Beoni, tecnico dagli indubbi meriti nel portare la squadra alla salvezza. E in settimana si sono moltiplicati i colloqui "de visu" e telefonici dei vertici dell’Aquila e del direttore sportivo Donello Resti con il trainer che compirà 66 anni ad agosto. Chiaro l’intento, ribadito in tempi non sospetti dalla dirigenza di via Gramsci, di prolungare il matrimonio col tecnico aretino venendo incontro alle sue richieste. A quanto si è appreso, però, ci sarebbero ancora dei dettagli non secondari da sistemare, fermo restando che i tre mesi di qualità sfoggiati da Lorentino in Valdarno non sono passati inosservati, anche in altre piazze come, ad esempio, Grosseto.

Di sicuro il rebus si risolverà presto perché il Cda rossoblù e il diesse, peraltro accolto con grande simpatia e affetto dagli sportivi, vogliono stilare in anticipo i programmi con la priorità di affidare gli aquilotti a un allenatore di spessore e di categoria, in grado di consentire ai valdarnesi di alzare l’asticella degli obiettivi. Oltretutto, lo spogliatoio non partirà da zero avendo già rinnovato il contratto punti fermi come Francalanci, Priore, Pardera e l’idea di fondo è di costruire la rosa attorno a capitan Lischi, a Muscas, Rufini, Borgarello, Boiga e Boncompagni. In attesa di certezze è ufficiale da ieri che sulla panchina dello Sporting Trestina siederà l’ex rossoblù Simone Calori.

Giustino Bonci