Serie "D». Ghiviborgo cala il tris nella trasferta a Cenaia. Orlandi, Nottoli e Poli blindano il successo

CENAIA

1

GHIVIBORGO

3

CENAIA "1969": Borghini, Botrugno (25’ st Cocucci), Papini, Scuderi, Signorini, Tognocchi (15’ st Bartolini), Rustichelli (27’ st Caciagli), Rossi, Fenzi (15’ st Campera), Fontana (30’ st Ferretti), Macchia. All: Iacobelli.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Turini (4’ st Romani), Sansone, Bura, Hrom (16’ st Russo), Carli (1’ st Poli), Nottoli, Orlandi, Campani (16’ st Signorini), Vecchi, Lepri (28’ st Cristofani). All: Lelli.

Arbitro: Lacerenza di Barletta.

Reti: 26’ pt Orlandi, 33’ pt Nottoli, 33’ st Poli, 45’ st Bartolini.

CENAIA - Ultima partita della stagione di fronte al proprio pubblico per i verdiarancioni del Cenaia, con la squadra che ci teneva a fare una buona figura. Ma il Ghiviborgo, con cinismo, ha prevalso con merito. In effetti il Cenaia ha iniziato bene, ma, poi, la squadra ospite ha preso il sopravvento con un gioco improntato su tanti passaggi laterali e possesso palla. Con questa tattica la squadra dell’"ex" Lelli, approfittando anche degli errori avversari, ha costruito la sua vittoria.

Inizio partita di marca Cenaia che ha avuto l’occasione per portarsi in vantaggio dopo pochi minuti, con Fontana che, anziché passare la palla a Macchia, è andato alla conclusione diretta, neutralizzata dal portiere ospite. L’equilibrio della partita si rompe al 26’, quando il Ghiviborgo – che nel frattempo ha preso campo – , riesce a portarsi in vantaggio. Orlandi, favorito anche da un rimpallo vincente, con precisione calcia sul primo palo e supera Borghini.

Gli ospiti, molto bravi tecnicamente, vanno al raddoppio al 33’, al termine di una bella combinazione che mette nelle condizioni Nottoli di andare in gol.

In avvio di ripresa l’attaccante del Cenaia, Macchia, è strattonato in area, ma l’arbitro, su indicazione dell’assistente, fa proseguire il gioco e, da una possibile riduzione dello svantaggio che avrebbe riaperto i giochi, invece si arriva al terzo gol ospite. Al 33’ Signorini, pressato da un avversario, effettua un passaggio troppo corto verso il proprio portiere: rapido e con abilità si intromette sulla traiettoria Poli che fa tris per il Ghiviborgo.

Allo scadere il Cenaia realizza il gol della bandiera con una grande conclusione di Bartolini dal limite dell’area. Per il Cenaia una sconfitta che ci poteva stare, ma resta il rammarico. Per il Ghiviborbo un’ ulteriore vittoria per il buon gioco prodotto.

Pietro Mattonai