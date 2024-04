Serie "D». Ghiviborgo corsaro

SANSEPOLCRO

1

GHIVIBORGO

2

SANSEPOLCRO (4-3-3): Di Stasio; Del Siena (23’ st Della Spoletina), Mariucci, Borgo, Grassi (42’ st Ligi); Fracassini (17’ st Brizzi), Gorini, Pauselli; Ferri Marini (32’ st P. Orlandi), Essoussi, Buzzi (17’ st Pasquali). All.: Catacchini.

GHIVIBORGO (4-3-3): Bonifacio; Sanzone, Vecchi, Bura, Lepri (38’ st Giannini); Turini, Campani, Signorini; Hrom (32’ st Poli), Carli, A. Orlandi (38’ st Nottoli). All.: Lelli.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta.

Reti: 21’ pt Carli, 44’ Ferri Marini, 15’ st Lepri; espulsi: 8’ Pauselli (doppia ammonizione) e 49’ st Gorini (gioco scorretto); 13’ st team manager Canicchi del Sansepolcro.

SANSEPOLCRO - Il Ghiviborgo si conferma "bestia nera" del Sansepolcro (3 vittorie e un pareggio nelle 4 gare complessivamente disputate) e conquista, al "Buitoni", tre punti che hanno il sostanziale effetto di spedire i bianconeri locali sull’orlo del baratro e che hanno chiuso in nove. Al 21’ si sblocca il risultato: invito dalla sinistra per Carli che incrocia sul secondo palo, superando Di Stasio. Il Sansepolcro non accusa il colpo: anzi, al 25’ Essoussi sfiora il gol di testa su cross di Ferri Marini e al 30’ calcia addosso a Bonifacio in uscita bassa. Il portiere del Ghiviborgo è autore al 33’ di un’uscita avventata, con Fracassini che lo grazia al momento del tiro, ma il pareggio è nell’aria e, dopo il 2-0 mancato da Hrom, matura al 44’: batti e ribatti in area e Ferri Marini risolve.

In avvio di ripresa, subito un tiro-cross velenoso di Buzzi che non sorprende Bonifacio che si esalta al 7’ su Mariucci; poi l’espulsione a Pauselli per secondo giallo. Al 15’ il Ghiviborgo torna definitivamente in vantaggio: Lepri supera Del Siena e infila il pallone sotto la traversa. L’unica pericolosa opportunità da rete del Sansepolcro è al 40’, con Borgo che schiaccia di testa nella direzione sbagliata. In pieno recupero, anche Gorini si vede sventolare il rosso per un colpo proibito in area del Ghiviborgo.

C. R.