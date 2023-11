Serie D, girone A. Impresa Vogherese. Cade anche l’Alcione

Sorriso pieno per la Vogherese, lacrime per l’Alcione Milano, segno ics per il Città di Varese. Alle tre lombarde del girone A della serie D il quattordicesimo turno ha regalato tutte le gamme dei risultati possibili. Vogherese e Alcione si sono affrontate tra loro al Giovanni Parisi e la squadra di casa, affidata in settimana alle cure del ritrovato Marco Molluso (subentrato all’esonerato De Bartolo) ha prevalso per 1-0. Il gol partita è stato segnato da Giani al 16’ della ripresa. Per i pavesi è la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Borgosesia L’Alcione capitola dopo nove turni, la Vogherese sale al settimo posto con 20 punti. I milanesi sono sempre in vetta insieme con Albenga e Chisola a 28 punti. Pareggio con rimpianto per il Città di Varese sul terreno della Sanremese. Finisce 1-1 con i biancorossi in vantaggio al 26’ della ripresa con Guri su assist di testa di Palazzolo e il pareggio dei liguri 3’ dal termine con un tiro all’incrocio di Rocco. Il Cdv è ora sesto con 20 punti. La squadra biancorossa ha espresso cordoglio per la scomparsa di un suo giovane tifoso, Luca Alfano, a causa di un male incurabile proprio poco prima del fischio d’inizio della gara.