SERIE D, GIRONE C. Tris del Breno, i granata si rialzano battendo l’ultima. Agganciato l’Atletico Castegnato in zona playout

Il girone C di serie D è nel pieno della sua corsa stagionale e la dodicesima giornata di andata ha riservato ad Atletico Castegnato e Breno indicazioni tanto importanti quanto contrastanti. In effetti note positive e negative si sono mescolate in un turno che, in ogni caso, ha visto protagoniste le due bresciane inserite nel raggruppamento a larga rappresentanza veneta. Si passa così dal sorriso del Breno alla delusione dell’Atletico Castegnato, anche se, in entrambi i casi, la situazione si presta a diverse analisi. Lo spunto di maggior rilievo è giunto dal “Tassara“, dove i granata di Bersi (nella foto) sono riusciti a conquistare la prima vittoria interna, infliggendo un prezioso 3-0 al Mori Santo Stefano, fanalino di coda. Tre punti che rianimano la voglia di salvezza dei camuni, che si allontanano dalle posizioni di coda. Una corsa che ha visto lo scivolone interno dell’Atletico Castegnato con il Monte Prodeco. La formazione di Guerra ha cercato a lungo la vittoria che avrebbe garantito il sorpasso in classifica, ma al 28’ della ripresa è giunto il gol degli ospiti. Come se non bastasse, sembra che le pericolanti sulle quali Breno e Castegnato possono costruire la loro rincorsa si stiano gradatamente assottigliando. Domenica i camuni renderanno visita alla temibile Luparense, mentre la matricola nerazzurra sarà impegnata in un altro duello salvezza in casa della Virtus Bolzano. Impegni diversi, ma che le due bresciane non possono sbagliare. Luca Marinoni