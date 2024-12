Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo, occasione ghiotta. Arriva il "fanalino» Fezzanese

Partita casalinga da non sbagliare per il Ghiviborgo che, al "Carraia" (dal prossimo 28 dicembre si chiamerà stadio "Elso e Rolando Bellandi"), riceve il fanalino di coda Fezzanese (11 punti e ben undici sconfitte). Impegno, quindi, "facile", almeno sulla carta, anche se gli spezzini hanno cambiato e stanno cambiando molto per cercare di risalire, a cominciare dalla guida tecnica, affidata in settimana al nuovo allenatore Andrea Gatti, in avvio di stagione al Castelnuovo, in Eccellenza, poi esonerato e sostituito da Walter Vangioni. Non inganni, dunque, la classifica: la Fezzanese è avversario enigmatico e tutto da scoprire, contro cui i ragazzi di Bellazzini dovranno avere massima concentrazione fin dall’approccio di una gara da prendere con le molle: sarebbe, infatti, imperdonabile partire male ancora un volta, come troppo spesso è successo di recente, soptrattutto nelle sfide interne.

In questi giorni Bellazzini ed il suo staff hanno lavorato molto, oltre che sull’aspetto tecnico, anche su quello mentale, per cercare di evitare i troppi errori individuali che hanno portato il Ghivi ad incassare 31 reti, per quella che è la peggior difesa del campionato, al contrario di uno dei migliori reparti avanzati del girone "E", con la bellezza di 29 gol realizzati, dei quali 11 dal centravanti Gori.

Per il match contro la Fezzanese, priva dello squalificato Iacopo D’Alessandro, ma con alcuni volti nuovi tutti da valutare, il Ghiviborgo si presenta quasi al completo: unico assente il difensore del 2006 Russo (infortunato), mentre un altro 2006, il centrocampista Simonetta (che domenica scorsa si era fatto male ad una mano), è a disposizione, come il lungodegente Bassano, già in panchina a Grosseto ed ora quasi pronto al suo rientro in campo. Di conseguenza, questo potrebbe essere il probabile schieramento (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Conti, Lopez Petruzzi e Bura (2004); in mediana: Simonetta (2006) e Barbera; Giannini esterno basso a destra; Nottoli e Noccioli sulla trequarti; Vari esterno alto a sinistra; Gori centravanti. In ballottaggio il centrocampista Campani o il 2005 Fischer (in caso di necessità per l’assenza di una "quota").

Flavio Berlingacci