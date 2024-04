Serie D (girone E). A Seravezza arriva la capolista. Amoroso ha Mannucci e Simonetti

Penultima giornata di regular season anche in Serie D dove oggi alle 15 ci saranno partite che possono decidere il campionato, con esiti in testa e in coda. Le due versiliesi del girone E in particolare hanno confronti clou, per i loro destini e per quelli delle avversarie che affrontano. Il Seravezza in lotta ancora per provare ad entrare nei playoff (al momento distano 2 punti, con la corsa dei verdazzurri sulle appaiate Livorno e Tau) ospita la Pianese capolista mentre a Gavorrano un Real FQ a rischio retrocessione diretta senza playout (causa forbice di punti) si scontra con la seconda della classe che insegue la vetta a -3. Il tutto ad una settimana dal derbyssimo che si giocherà al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi... e dove Real e Seravezza potrebbero arrivare giocandosi tutto così come più nulla.

Oggi al “Buon Riposo“ di Pozzi il big-match fra la prima della classe e la sesta in graduatoria sarà diretto da Nicolò Dorillo di Torino, coadiuvato dagli assistenti di linea Fabrizio Cozza di Paola e Giuseppe Fanara di Cosenza. Nel Seravezza sono molti i dubbi di formazione che conserva l’allenatore Christian Amoroso, il quale sicuramente recupera dopo il turno di squalifica il difensore centrale Mannucci che dovrebbe regolarmente riprendere il proprio posto al centro della difesa a quattro (con Lopez Petruzzi che tornerà ad accomodarsi in panchina dopo aver giocato nell’1-0 a Ghivizzano). Amoroso per il resto potrebbe confermare gli stessi interpreti e lo stesso modulo (4-4-2 puro) visti al “Carraia“ sette giorni fa. Però scalpitano per tornare titolari il 2005 Brugognone ed il metronomo del centrocampo Simonetti (che ha finito di scontare le tre giornate di squalifica). Inoltre sta benissimo il 2004 Delorie. Quindi un po’ di rimescolamento potrebbe starci in formazione, anche col ritorno al classico 4-2-3-1 con il riavanzamento in trequarti di Putzolu (e l’esclusione iniziale di Mugelli). Le assenze certe sono quelle dei noti lungodegenti Maffei (2003), Nannetti (2004), Loporcaro (2004) e del "big" Bedini.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 3 De Ferdinado (2005); 8 Ivani (2004), 5 Putzolu, 4 Granaiola (26 Simonetti), 10 Camarlinghi; 9 Benedetti, 11 Mugelli.