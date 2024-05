Serie D (girone E). Domani derby di fuoco al “Necchi“: "Il Real ha più fame del Seravezza»

Tutto pronto per il 22° derbyssimo della storia fra Real Forte dei Marmi Querceta e Seravezza Pozzi. Domani alle 15 allo stadio “Necchi-Balloni“ il pronostico è tutto dalla parte dei bianconerazzurri di casa avendo loro decisamente più motivazioni dato che per poter continuare nella lotta salvezza (forse dovendo passar pure dallo spareggio col Sansepolcro prima dell’eventuale playout sul campo dell’Orvietana) diventa in pratica obbligatorio vincere... mentre i verdazzurri potrebbero avere già la testa alle vacanze essendogli ormai quasi impossibile entrare nei playoff (dovrebbero vincere il derby e sperare che il Tau perda sul campo della Pianese già campione da una settimana).

Però essendo comunque una partita sempre un po’ “a sé“ e molto sentita, soprattutto dalle dirigenze (... ma in campo poi ci vanno i giocatori), può succedere di tutto. Il Real FQ non vince un derby da ben 5 anni: l’ultimo fu il 31 marzo 2019. Nei 21 precedenti totali fra campionati e coppe il bilancio dice 7 vittorie del Seravezza, 4 vittorie del Real FQ e ben 10 pareggi (di cui solo 2 con lo 0-0). In questa stagione all’andata finì 1-1. "Loro sono belli puliti e profumati – ha detto capitan Pegollo del Real FQ nonché uno dei tanti grandi ex della sfida – noi dovremo essere sporchi, brutti e arrabbiati. Vediamo chi avrà più fame... io dico noi". Intanto il Seravezza ha ufficialmente confermato il ds Calistri.