Serie D (girone E): l’anticipo della 24ª giornata. Seravezza a Gavorrano per rialzarsi. Amoroso è senza il 2004 Salerno

SERAVEZZA

Momento difficile a livello di risultati per la prima squadra del Seravezza Pozzi che nel girone E di Serie D ha perso quattro delle ultime cinque partite, facendo appena un punto. I verdazzurri di Christian Amoroso hanno vinto soltanto una gara nelle ultime dieci giocate. Troppo poco davvero per chi è stato anche in vetta alla classifica. Proprio dopo aver assaporato per una giornata anche il primato solitario in classifica, adesso i seravezzini sono a -6 dalla Pianese capolista. E oggi nell’anticipo del sabato chiesto e ottenuto dal Follonica Gavorrano i versiliesi fanno visita a che è secondo della classe (a -4 dalla vetta) insieme alle rilanciate Livorno e Grosseto. Il Seravezza (39 punti) se vince oggi scavalva proprio i maremmani e andrebbe a letto stasera da seconda solitaria della classe in attesa dei risultati della domenica. Il Follonica Gavorrano (41 punti) da par suo non può sbagliare venendo da due sconfitte di fila senza segnare e avendo fatto soltanto un punto nelle ultime tre giornate.

La squadra di Marco Masi (che all’andata espugnò il “Buon Riposo“ 2-1) ha tanti valori importanti, così come li ha il Seravezza che deve ritrovare la via del gol col suo bomber principe Lorenzo Benedetti (ex di turno che dopo il giro di boa ha fatto solo un gol) e pure con gli esterni d’attacco Brugognone e Camarlinghi che nel girone di ritorno non hanno ancora mai segnato.

Arbitrerà Vittorio Emanuele Teghille di Collegno, coi guardalinee Daniele Antonicelli di Milano e Gennantonio Martone di Monza. Nel Seravezza i lungodegenti Nannetti e Maffei e lo squalificato Salerno. Terzino destro dovrebbe andare Ivani, con a sinistra o De Ferdinando o lo slittamento di Coly... e in base a ciò cambierà l’impiego degli over.

Probabile formazione (4-2-3-1): Lagomarsini; Ivani (’04), Mannucci, Coly (’03), De Ferdinando (’05) (Lopez Petruzzi); Bedini, Granaiola; Brugognone (’05), Putzolu (Loporcaro, ’04), Camarlinghi; Benedetti.