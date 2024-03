Serie D: gli altri anticipi e le gare di oggi. Figline col Cenaia, servono i tre punti

Per il girone "E" di serie D, oggi alle 14.30, il Figline al "Del Buffa" affronta il fanalino di coda Cenaia. Guai però a fidarsi di un Cenaia che in alcune partite è riuscito a complicare la vita a squadre come il Grosseto e il Sansepolcro. Una vittoria sarà necessaria per fare un salto in avanti per arrivare più vicino alla quota salvezza dei 42 punti distante quattro lunghezze. Per la formazione dei gialloblù, fra i pali dovrebbe rientrare Conti, mentre al centro dell’attacco Bruni, che ha scontato la squalifica, con Zhupa e Diarra accanto. Ricordiamo che all’andata la sfida fu ricca di gol con il Figline che prevalse per 4-3 con reti di Torrini, Rufini, Zhupa e Zellini. Arbitra Ferruzzi di Albao Laziale, coadiuvato da Mazza di Reggio Calabria e da Martino di Cassino. Infine, questi i risultai degli anticipi di ieri: Ghiviborgo-Grosseto (3-3), Real Forte Querceta-Orvietana (2-2) e Trestina-Seravezza (1-2).

G. Puleri