SERIE D, GRANDE SODDISFAZIONE PER IL TRAGUARDO RAGGIUNTO IN UN CAMPIONATO IMPEGNATIVO E PIENO DI INSIDIE. Fezzanese, festa salvezza e sguardo al futuro. Rolla: "Possiamo crescere ancora»

Grande impresa della Fezzanese che a tre giornate dalla fine di serie D conquista una meritata salvezza con record di punti conquistati. Decisiva la vittoria sul PontDonnaz, firmata da un rigore di Bruccini. Grande gioia e soddisfazione in tutto l’ambiente fezzanoto per aver ottenuto un traguardo importante, che permette ad una squadra di un piccolo borgo di Porto Venere di confrontarsi per la settima volta nella sua storia nel massimo campionato calcistico dilettantistico. Risultato importante che dà lustro a tutto il paese ed ai suoi tifosi, ma che è soprattutto il giusto premio agli sforzi ed al lavoro della società, del tecnico ed il suo staff e di tutti i giocatori. Artefice della salvezza l’allenatore Cristiano Rolla, all’esordio in serie D dopo l’esperienza nella juniores nazionale verde. "C’è tanta soddisfazione – dice afferma Rolla – perchè abbiamo lavorato molto bene dal 26 luglio ad oggi. I ragazzi sono stati impeccabili non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche della serietà: c’è sempre stata grandissima disponibilità e unità soprattutto nei momenti difficili che in questo campionato sono stati tanti. Questo deve essere un punto di partenza non soltanto per noi e i giocatori, ma anche per la società: l’intento deve essere sempre quello di migliorarsi e penso che ci siano tutte le basi per farlo. Ho sempre creduto nella salvezza pur... senza pronunciarla ma, perchè pensavo comunque che si potesse aspirare a qualcosa di più: le qualità in questa squadra ci sono. Il record di punti? Lo dedico al mio staff che durante l’anno è stato impeccabile, una famiglia formata da persone magari con poca esperienza che però si sono messe a disposizione mia, della squadra e della società. Adesso festeggiamo ed affronteremo le ultime tre partite con determinazione". Contro il PontDonnaz esordione in D per il classe 2006, Zarrouki. La Fezzanese domenica giocherà in casa del Derthona guidato dell’ex Stefano Turi.

Paolo Gaeta