Serie D. Grosseto, secondo posto da difendere. I tifosi avranno un percorso obbligato

Sarà l’arbitro Emanuele Teghille della sezione di Conegliano a dirigere il match tra Aquila Montevarchi e Grosseto in calendario domani, inizio alle 15, ultima gara della regular season, sul terremo dello stadio "Brilli Peri"; assistenti Gian Marco Pellegrini di Torino e da Domenico Manzari di Torino. Una gara tra due tradizionali rivali nella quale i biancorossi di mister Malotti hanno maggiori motivazioni dovendo puntare alla conferma del secondo posto in classifica mentre i padroni di casa, dopo la vittoria di domenica a Sansepolcro, hanno già ottenuto la salvezza matematica. Il tecnico del Grifone dovrà rinunciare all’apporto del bomber Marzierli che è stato squalificato per una giornata. Su indicazione della Questura di Arezzo i tifosi biancorossi che si recheranno allo stadio comunale dovranno seguire un preciso percorso stradale per arrivare fino al gate di accesso alla Curva Nord ospiti, settore dedicato alla tifoseria biancorossa, che si trova in piazzale Allende. La prevendita dei biglietti terminerà oggi alle 19 e domani i botteghini dello stadio comunale aretino rimarranno chiusi. Il titolo di ingresso sarà nominativo.