Serie D, i giovani Sivieri e Alban giocheranno il Torneo di Viareggio. Ponsacco, momento nero. Ma due sorrisi

Effetti pesanti per la classifica dei Mobilieri Ponsacco dopo la sconfitta subita al Comunale domenica passata ad opera del Real Forte Querceta diretta concorrente per la permanenza in categoria. Il solitario ultimo posto con undici punti fa diventare la salvezza un miraggio e mette a rischio anche l’inserimento nella griglia play out vista la differenza fra i rossoblu e la terz’ultima, il Real, che ha ben sette punti di vantaggio. Le attese della viglia – in considerazione delle incoraggianti perfomance precedenti col Poggibonsi e a Livorno entrambe chiuse con 1 a 1 – sono dunque state tradite. In entrambe le partite mister Bozzi, per la prima volta, aveva schierato l’identica formazione ed il modulo 4-4-2 aveva pagato. Il passaggio al tridente col 4-3-3 ed il cambio di alcuni uomini e ruoli contro i più determinati nerazzurri è costato caro ai rossoblu.

Il campionato sta per affrontare la fase discendente con dodici giornate da giocare con i Mobilieri impegnati per sei turni al Comunale ed altrettanti in trasferta. La serie D si è fermata, (riprenderà il 18 i Mobilieri in trasferta a Ghivibrgo) perché oggi prenderà il via la 74° Viareggio Cup la competizione calcistica internazionale riservata a squadre giovanili. Buone notizie arrivano in casa dei Mobilieri e riguardano due giocatori Juniores Nazionali che il direttore sportivo Paolo Del Corso è riuscito ad ingaggiare l’estate scorsa. Si tratta del promettente attaccante ponsacchino Lorenzo Sivieri (classe 2006) con già nove presenze ed un gol in prima squadra, seguito da diverse società professionistiche, che farà parte della squadra dell’Empoli iscritta al Torneo Viareggino, inserita nel gruppo B girone quattro, dove affronterà il Melborne City, l’Imolese, e lo Ojodu City (Nigeria). Anche l’interessante versatile giovane centrocampista rossoblu Hala Alban (classe 2006) parteciperà al torneo di Viareggio convocato dalla squadra spagnola Jovenes Promesas inserita nel gruppo B girone sei con la Rappresentativa di serie D, il Movlon e l’Avellino.

Luciano Lombardi