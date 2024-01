Serie D. I Mobilieri si rinnovano: "Ora servono i risultati»

Sono ritornati ieri al centro dei Poggini i Mobilieri per scaldare il motori in vista del girone di ritorno e con la consapevolezza di affrontare il nuovo anno decisi a far dimenticare il problematico 2023, messo archivio con la rovente salvezza del campionato scorso vinto con lo spareggio col Trestina, ma proseguito, in questo torneo, con un disarmante ultimo posto in classifica al termine dell’andata. Il mese di dicembre ha registrato novità fra i rossoblù con l’arrivo del difensore Monè ‘05 (Fiorentina), e dei centrocampisti Tommaso Borselli ’96 (Cenaia), e Filippo Brondi ’94 (Tolentino) e qualcosa è cambiato nell’assetto tattico a giudicare dal largo pareggio ottenuto nel recente match a Cenaia.

A compensare gli acquisti si registrano le cessioni di Lorenzo Remedi ’91 all’Aglianese, Nannetti Gianmarco ‘03 al Seravezza, Albi Hanxhari ’03 al Firenze Ovest, mentre Leonardo Macchi ‘03 ha scelto di fermare l’attività agonistica. A questi trasferimenti vanno aggiunti quelli precedenti di Felleca, Buffa e Barillà "Stiamo cercando ingaggiare una giovane punta (Mattia Biffini ’04 ex Genoa e Aglianese) nel quadro quote, - suggerisce il ds Aringhieri - ma le disponibilità non ci consentono altri contatti competitivi". Situazione molto delicata in casa rossoblù con alle viste la prima di ritorno in trasferta a Trestina, la squadra che i Mobilieri nell’arco di dodici mesi hanno incontrato ufficialmente quattro volte. In campionato due volte hanno prevalso gli umbri (1 a 4 ed 1 a 3 al Comunale) ed una volta ha vinto il Ponsacco (1 a 4 in trasferta).Poi i rossoblù hanno liquidato in casa gli avversari nello spareggio per rimanere in categoria 1 a 0. "La nostra squadra - afferma il mister Bozzi - è squadra viva, nell’ultima a Cenaia abbiamo avuto l’occasione di vincere. I nuovi acquisti si sono inseriti bene e ad iniziare da domenica non ci sono alternative bisogna incominciare a fare risultati. Abbiamo un giro di partite che oggi sulla carta sono dirette concorrenti. Nostro obiettivo primario ed inderogabile e centrare al meglio la scala dei playout ma sopratutto concentrarci partita per partita".

Luciano Lombardi