Serie d: i rivieraschi giocano in casa della prima in classifica. A Ravenna il Lentigione dovrà andare oltre i propri limiti

Spesso gli allenatori dichiarano (anche quando incontrano l’ultima in classifica) che "la gara odierna è la più difficile che potesse capitarci", ma questa volta Paolo Beretti, il mister del Lentigione, lo può proprio dire, visto che oggi alle 14,30 la formazione rivierasca gioca in casa della prima in classifica, il Ravenna. I romagnoli hanno 46 punti e una tradizione che sa di Serie B: in casa hanno perso una sola gara ed hanno subito solo 4 reti in 10 gare. Il loro bomber è Mattia Tirelli con 9 gol, mentre il vice Sabbatani (a 8) è squalificato. Tra i giallorossi di mister Massimo Gadda sta facendo molto bene il reggiano Mattia Marino (difensore di spinta classe 2005) che in campionato ha già siglato tre gol. Il Lentigione lamenta alcune assenze, gli squalificati Grifa e Pari e gli infortunati Nanni e Sabotic: quest’ultimo ha effettuato diversi controlli medici tutti favorevoli e ancora ne ha in programma a breve, con il via libera che dipende solo dai medici. Il Lenz proviene da due sconfitte che l’hanno fatto scivolare al sesto posto con 37 punti, di cui ben 20 colti in trasferta: scalpita sempre bomber Formato, 8 gol ad oggi nonostante le assenze per infortunio. "Abbiamo un calendario complesso – dice mister Beretti – con una trasferta in casa di una squadra che per qualità e agonismo è in testa alla classifica con pieno merito. Noi dovremo migliorare le prestazioni delle ultime partite, nelle quali ritengo che meritassimo qualcosa di più".

c.l.