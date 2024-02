Serie D. I tifosi della Sambenedettese sono pronti a ‘invadere’ Riccione

Da qualche settimana è tornato a essere la casa degli uomini del pallone riccionese. Domenica, come forse non succedeva da decenni, lo stadio ’Nicoletti’ di Riccione riassaporerà il gusto del ’tutto esaurito’. Arriva la Sambenettese seconda della classe ad affrontare lo United Riccione di Giancarlo Riolfo. E nelle Marche, dopo appena qualche giorno di prevendita sono stati staccati già 1.000 biglietti. Tanto che nel settore ospiti non ci sono più posti disponibili. E tanto che la società del presidente Pasquale Cassese, al lavoro con le autorità, sta cercando di predisporre l’apertura di un ulteriore settore dello stadio da dedicare ai tifosi della Sambenedettese (gemellati con i tifosi del Rimini). Naturalmente tenendo in alta considerazione tutte le situazioni relative all’ordine pubblico da mantenere. Una gara di cartello per i biancazzurri, una giornata di calcio da ricordare per Riccione che sta ricominciando ad assaporare il calcio che conta contro avversari di un certo blasone. E la gara contro la capolista Samb arriva in un momento particolarmente propizio anche dal punto di vista dei risultato. I biancazzurri di mister Riolfo, infatti, viaggiano verso il confronto con la prima della classe forti dei sei risultati utili consecutivi messi in fila nel girone di ritorno. Tre vittorie e tre pareggi, l’ultimo proprio lo scorso turno sul campo dell’Avezzano. Trenta i punti raccolti con una spinta decisa, ultimamente, verso la zona che conta della classifica. Ma restano sempre 15 i punti di distacco da quella Sambenedettese prossima avversaria nella Perla Verde che viaggia al vertice, a due passi dalla capolista Campobasso. Quarantacinque punti in 23 gare e pochissimi passi falsi per la squadra di mister Maurizio Lauro, ex difensore del San Marino calcio e del Cesena. Due sole sconfitte lungo il percorso, a fine girone d’andata, una proprio nel faccia a faccia con il Campobasso e l’altra casalinga contro la Vigor Senigallia. Poi 12 vittorie e 9 pareggi per la squadra che ha il miglior attacco del girone (43 i gol realizzati) e una delle migliori difese (21 i gol subiti). Insomma, al di là della cornice di pubblica impegnativa ma sicuramente entusiasmante, quella di domenica sarà una giornata tosta per la squadra di mister Riolfo. Alla quale però, ora nessuno vieta di poter sognare.