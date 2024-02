Serie D, I VERDI INTERROMPONO LA STRISCIA DI RISULTATI POSITIVI. Rolla ’bacchetta’ la Fezzanese: "Contro l’Albenga la peggior partita della stagione»

Giornata amara per la Fezzanese che perde in ’zona Cesarini’ il derby casalingo con l’Albenga, interrompendo così la striscia di due vittorie consecutive. Comprensibilmente deluso l’allenatore dei verdi Cristiano Rolla (nella foto): "Purtroppo nel corso della stagione non riusciamo a dare continuità ai risultati. Dopo due buone prestazioni, abbiamo disputato la peggior partita della stagione per di più in un momento chiave del nostro campionato. L’Albenga ha meritato di vincere pur senza fare grandi cose, c’è stata superiore in tutto. Adesso c’è la sosta dove cercheremo di recuperare energie soprattutto mentali in vista della trasferta di Asti che aprirà un ciclo di partite con squadre di alto livello". In effetti la mancanza di continuità dei risultati è un po’ il problema principale per i verdi, che nel corso della stagione spesso hanno alternato ottime prestazioni ad altre opache: sotto questo aspetto che dovranno certamente migliorare per raggiungere la salvezza. La Fezzanese resta al decimo posto ma vede diminuire a cinque punti il proprio vantaggio dalla zona play-out. Domenica 11 febbraio la Serie D ci fermerà per la partecipazione della rappresentativa del campionato al ‘Torneo di Viareggio’, importante kermesse giovanile internazionale. La pausa che arriva a proposito per i ragazzi di Cristiano Rolla che potranno così ricaricare le pile e tentare di recuperare due giocatori attualmente assenti per infortunio come Cantatore e Lunghi. La Fezzanese tornerà in campo il 18 febbraio nella difficile trasferta di Asti

Paolo Gaeta