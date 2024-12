Serie D. Idea Caprioni se parte Sala. Cittadella, mister Gori si presenta: "Spero di dare l’impulso giusto»

Mattia Gori ha diretto ieri il suo primo allenamento al campo ’Botti’, dove la Cittadella sta preparando la sfida di domenica a San Damaso contro il Sasso Marconi. Come già anticipato, il 33enne tecnico ravennate scelto al posto di Salmi sarà affiancato nella sua nuova avventura dal vice Damiano Bertani e dal preparatore atletico Matteo Pantaleoni che erano con lui a Sanremo, restano dallo staff precedente, invece, per i portieri Andrea Criaco e il collaboratore Francesco Lasagni, mentre nello staff tecnico rimangono anche Lampos Atmatdzis e Christian Santori che avevano guidato l’allenamento di martedì.

"Ho trovato una società davvero organizzata e ambiziosa – le prime parole di Gori dopo l’ufficializzazione – che ha le idee chiare per il proprio futuro. Il primo approccio con la squadra è stato buono, ho visto un gruppo volenteroso. Conosco la rosa, in particolare tutti gli over, ed è ricca di valori. Il girone "D" lo conosco bene pur mancando da due stagioni, l’ho fatto per tanti anni (con Correggese, Sasso Marconi e Riccione, ndr) e quello di quest’anno assomiglia a una C2 con rose blasonate e piazze importanti, penso che per tasso di difficoltà sia il primo o il secondo in Italia dei 9 gironi". A Gori la Cittadella ha chiesto di migliorare una classifica che si è fatta delicata, a +1 sui playout, dopo le ultime gare. "Spero di dare l’impulso giusto all’ambiente – conclude – che viene da due stagioni di grande spessore con un allenatore come Salmi che stimo e apprezzo. Vogliamo raggiungere gli obiettivi che la società si è preposta. Il Sasso Marconi domenica? Ora conta di più il prossimo allenamento". Da valutare quale modulo sceglierà Gori, che ha sempre lavorato col 4-3-3 ma a Sanremo ha adottato il 3-5-2. Intanto c’è da valutare la posizione di Sala, richiesto dall’Imolese: se partisse il sostituto in attacco potrebbe essere Lorenzo Caprioni (’89), ex Lentigione e Forlì, svincolato dopo la rottura del crociato l’anno scorso al Dolomiti Bellunesi: 23 gare, 9 gol e 11 assist.

In foto: da sinistra Biagini, Bertani, Gori, Pantaleoni e il ds Fantazzi

Davide Setti