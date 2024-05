Serie "D" - Il bilancio di fine stagione

Il Tau, pur con la delusione del risultato, termina a testa alta una stagione eccezionale che rimarrà nella storia amaranto. Anche se, paradossalmente, questo non è da considerare un risultato estemporaneo, perché le ambizioni e le capacità sono presenti in questo club per fare ancora meglio.

Dopo la salvezza di dodici mesi fa e dopo la conquista della serie "D" a due anni esatti da quel magico pomeriggio di Livorno (15 maggio 2022), lo step ulteriore costruito è notevole: quinto posto in regular season, conquista dei play-off, con un turno superato contro il Follonica Gavorrano, forse meno motivato del Grosseto che vuole essere in pole position o quasi nei ripescaggi in terza serie.

Allo "Zecchini" il Tau (che ci aveva vinto per due volte consecutive), stavolta ha resistito 36’, fino al gol di Marzierli. Il raddoppio, in avvio di ripresa, ha decretato il game over.

Adesso il primo passo da compiere è quello della conferma di Venturi che ha più volte detto, anche su nostra sollecitazione, che avrebbe svelato il suo futuro professionale dopo la fine delle partite ufficiali.

La realtà l’abbiamo già scritta più volte: la società è molto contenta, anche per la valorizzazione dei giovani e vorrebbe confermarlo; Venturi è felice di rimanere al Tau, ma potrebbero esserci... sirene non indifferenti, come Livorno e Pistoia a farsi sentire.

"ll risultato di questo ultimo atto non intacca minimamente una stagione straordinaria che resterà a lungo indelebile nella storia amaranto – scrive in una nota la dirigenza sui social – ; una società ambiziosa e competente, uno staff dirigenziale e tecnico preparato ed in costante aggiornamento, un gruppo di calciatori uomini veri, ancor prima che bravi sportivi o professionisti. Una stagione esaltante. Ci portiamo dietro l’ennesimo grande passo avanti nel percorso di crescita intrapreso, ormai sempre più concreto e ambizioso; un entusiasmo che sarà da stimolo per migliorare ulteriormente i ricordi, i momenti, le grandi emozioni vissute assieme".

Massimo Stefanini