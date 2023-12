Serie D. Il Campobasso soffia la vetta alla Samb. Rinforzi rossoblù: ok Touré, oggi arriva Bontà

Dopo quasi due mesi la Samb scende dalla vetta della classifica dove era da fine ottobre, dal 2-0 sul campo del Real Monterotondo. Ora sul gradino più alto della graduatoria c’è il Campobasso che, ieri, ha battuto il Chieti ed è salito a 33 punti, 2 punti sopra la Samb. La Samb ha iniziato a perdere terreno proprio in Molise dove, dopo essere rimasta imbattuta per ben 14 turni, ha rimediato la prima sconfitta stagionale. Poi il pareggio, in casa, contro l’Atletico Ascoli e infine l’ulteriore pareggio nell’anticipo di sabato, in trasferta, contro il Roma City. La Samb, ora, dovrà ritrovare in fretta la vittoria per riprendersi i punti lasciati per strada e dimostrare che è ancora la squadra che vuole e può vincere il campionato. A cominciare dal prossimo impegno, vicinissimo, perché mercoledì il girone F tornerà subito in campo. Ultima tappa del girone d’andata e del 2023. I rossoblù affronteranno, al Riviera delle Palme (ore 18,30), la Vigor Senigallia che, ieri, ha superato 2-0 lo United Riccione. La Samb dovrà ancora fare a meno di Paolini e Chiatante, ma recupera Scimia che ha scontato la squalifica e potrà finalmente impiegare il centrocampista Moussa Touré che ha ottenuto l’ok della Lnd e ha anche smaltito l’infortunio. Accordo fino al 30 giugno 2025. Si tratta del secondo rinforzo del mercato di riparazione, dopo Luca Senigagliesi che sarà utilizzabile solo alla ripresa del torneo, il 7 gennaio.

Oggi arriverà anche il centrocampista Francesco Bontà, svincolatosi dal Gubbio. Si aggregherà alla squadra per il primo allenamento in rossoblù. Rinviato al 2024 il tesseramento del difensore russo Orts Tsechoev. Infine, alla vigilia della gara con il Roma City si è tenuto il primo Business Meeting rossoblù, iniziativa messa in piedi dal responsabile marketing Maurizio Di Ubaldo e dal responsabile commerciale William Clementi e che si è svolta al Parco sul Mare di Cupra Marittima, alla presenza di tutti i partners della Samb. A fare gli onori di casa il presidente Vittorio Massi. "In tutta Italia si parla di quanto avvenuto a San Benedetto a partire da giugno – ha detto il numero uno della Samb –, arrivare ad un livello così numeroso di sponsor, ma è stata bellissima tutta l’annata, gli sponsor che suonavano al campanello, nei vari chalet, nei negozi, nelle ditte con la maglietta, nel mio studio, è stato fantastico. Voglio ringraziare tutti i papà, le mamme, i nonni e le nonne e i piccolini che vengono allo stadio e mi riempiono il cuore di gioia. La bellezza è la passeggiata da casa allo stadio e lì è già una festa che diventa spettacolo".

s. v.