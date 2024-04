Serie D: il capitano guarda all’obiettivo salvezza. Baldesi indica la strada alla Sangio: "Vogliamo festeggiare a Livorno»

SAN GIOVANNI

Andrea Baldesi è il capitano di una Sangiovannese che, dopodomani, a Livorno, cercherà di poter ottenere punti pesanti per festeggiare in anticipo sui tempi la permanenza in categoria. Un obiettivo, questo, non di certo facile soprattutto per la forza di un avversario che, però, con la sconfitta di Figline, ha perso il treno decisivo per salire nei professionisti dalla porta principale.

Una gara che non ha bisogno di tante presentazioni e che genera stimoli importanti, la inquadra così il centrocampista azzurro.

"Quando giochi in stadi simili, contro un avversario importante e che ha calcato anche i campi di serie A non troppi anni fa gli stimoli arrivano da soli e sono sempre molto positivi. Il Livorno non ci fa niente in questa categoria, ecco quindi che per noi sarà una sfida doppiamente importante oltre che per il blasone dell’avversario anche per poter cercare quegli ultimi punti che mancano alla conquista della salvezza".

Una gara, quella di dopodomani, preparata in settimana come tante altre: "Il mister è sempre una persona positiva, riesce nell’intento di caricare il gruppo qualunque avversario possa trovarsi davanti e anche per questa occasione non ci siamo certamente soffermati sul Livorno, come società, ma come squadra da poter affrontare come tutte le altre che sono presenti nel girone. Sappiamo perfettamente – continua il capitano della Sangio nella sua analisi – che manca ancora qualcosa alla conquista dell’obiettivo, conosciamo la nostra forza e sappiamo benissimo come il traguardo sia ormai vicino. Sarebbe bello poterlo festeggiare proprio in questa occasione".

Tanti saranno i sostenitori azzurri al seguito, due pullman sono pieni più altre auto raggiungeranno il Tirreno per cercare di essere più vicini possibili ai ragazzi chiamati a un’ennesima prova di forza dopo le tante passate, e superate con pieno merito, nel corso degli ultimi due mesi.

Massimo Bagiardi