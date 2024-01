Serie D, il capitano: "Utile l’incontro con i tifosi». Carpi, Calanca: "Arrabbiati e delusi»

In due gare il Carpi rischia di aver gettato via la stagione e tocca al capitano Alessandro Calanca spiegare il momento biancorosso, alla vigilia della gara di Lodi col Fanfulla. "È giusto che ci metta la faccia io ma ci sentiamo tutti responsabili di questo periodo – spiega il difensore – siamo arrabbiati e delusi. Questa settimana stiamo lavorando bene, alzando l’attenzione all’ennesima potenza per curare ogni singolo dettaglio per Lodi. Poi penseremo a quella successiva. Come fare senza obiettivi? Ci siamo guardati in faccia alla ripresa e detti di tirare fuori il meglio da questa stagione, pensando partita dopo partita. Questa settimana è stata fatta veramente bene a livello di attenzione e intensità, siamo un gruppo di persone intelligenti e sarebbe da pazzi staccare la spina alla seconda giornata del ritorno". Il Carpi col miglior attacco però subisce troppe reti. "Mi sento responsabile di questa situazione – prosegue – essendo il capitano ed avendo giocato praticamente sempre. Abbiamo segnato tantissimi gol ma subito quasi tutto quello che concediamo agli avversari. Ci stiamo lavorando da inizio stagione ma ci metteremo ancora più attenzione. L’atteggiamento non è mai mancato, ma dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi". Dopo il pari col Borgo c’è stato il faccia a faccia coi tifosi. "L’incontro è stato molto utile – conclude – e li ringrazio perché ci hanno mostrato la loro vicinanza, hanno parlato molto bene e ha dato a tutta la squadra energia per questo finale. Il Fanfulla? Può fare risultato con chiunque".

Dal campo. Ancora fermi i soliti Tentoni, Frison, Sabattini e Rossi, con quest’ultimo che oggi proverà a riunirsi al gruppo, ma in vista di Lodi al massimo potrà avere qualche minuto nelle gambe. Squadra obbligata con Bouhali per Forapani in mediana rispetto al pari col Borgo.

Davide Setti